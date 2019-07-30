DEMİRÖREN MEDYA GRUBU'NA TALİP ÇIKTI

Türkiye’nin en büyük medya gücü olan Demirören ailesi kanal ve gazetelerine yeni müşteri buldu.

Doğan Medya Grubu’nun iktidara yakın Demirören Grubu’na Ziraat Bankası’ndan kullanılan 675 milyon dolarlık kredi ile geçmesinin ardından işler bir türlü yoluna girmedi.

Türkiye’nin en büyük medya gücü haline gelen grupta aradan geçen 1 yıla rağmen istenilen noktaya bir türlü ulaşılamadı.

Son dönemde Demirören Grubu Başkanı Yıldırım Demirören’in grubu Turkuvaz Medya’ya satacağı iddiaları gündeme gelirken, bugün bir başka bomba kulis bilgisi geldi.

İddialara göre Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR, Demirören Medya Grubu’na ortak olmak için harekete geçti.

Medyaradar'a gelen kulis bilgilerine göre, satış sürecinin Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak tarafından yönetildiği ve yeni oluşacak ortaklığa Turkuvaz’dan bazı geçişlerin olacağı da yine gelen duyumlar arasında.

kaynak:medyaradar.com