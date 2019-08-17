DEMİRÖREN GRUBUNUN, HÜKÜMET DESTEĞİNİN ARKASINDA NE VAR?

Demirören grubunun hükümete yakınlığı bilinmekte. Peki, Grup neden Erdoğan'ı bu kadar destekliyor? sorusu gündeme oturdu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Demirören’in Milli Piyango Dairesi’ni satın almasının ardından T24 yazarı Yalçın Doğan çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı:

DEMİRÖREN GRUBUNA PİYANGO!..

Bu devir çok şanslı. Çünkü, ek bir üretim faaliyeti göstermeye, ek bir maliyete katlanmaya gerek yok. Aziz halkımız oynuyor, o kazanıyor!..