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DEMİRÖREN GRUBU'NDA ÜST DÜZEY AYRILIK!

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DEMİRÖREN GRUBU'NDA ÜST DÜZEY AYRILIK!
Demirören Medya Grubu CEO'su Mehmet Soysal'ın görevine son verildiğini ve Soysal'ın bundan böyle göreve Hürriyet köşe yazarı olarak devam edeceğini ilk kez duyuran Medyaradar bu kez o koltuk için adı geçen isimleri açıkladı.

CNN TÜRK ve Demirören Haber Ajansı'nda yapılanma sürerken tepede de taşlar yerinden oynuyor.
Demirören Medya Grubu CEO’su Mehmet Soysal’ın görevine son verildiğini ve Soysal'ın bundan böyle yönetim kurulu üyesi ve Hürriyet köşe yazarı olarak grupta yer alacağını ilk kez Medyaradar duyurmuştu. Peki Soysal'ın yerine kim geçecek? 
YİNE TURKUVAZ'DAN BİR İSİM Mİ?
Kulis bilgilerine göre, Aydın Doğan'dan satın alındığından beri işlerin bir türlü yola girmediği Demirören Medya'da kurtuluşun formülü A Haber'de aranıyor.
CNN TÜRK Genel Müdürlük görevine A Haber'den gelen Murat Yancı, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürlüğü'ne de yine A Haber'den Kubilay Gülbek atanmıştı. Medya kulislerindeki bilgilere göre Demirören ailesi, A Haber stratejisini bozmadı ve Demirören Medya Grubu CEO'su olarak da yine A Haber'den bir isim üzerinde duruluyor. O isim hala A Haber Genel Müdürü olan Abdulhalik Çimen.

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