DEMİRÖREN GRUBU'NDA ATAMA DEPREMİ SÜRÜYOR!

Demirören Medya'da üst düzey atamalar gerçekleşti. Grup bünyesinde bulunan kurumlarda yapılan yeni görevlendirmeler çalışanlara yapılan bir açıklamayla duyuruldu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Demirören Medya Grubu'nda hareketlilik sürüyor. Grupta bugün akşam saatlerinde tam anlamıyla bir atama depremi yaşandı.

Bora Bayraktar'ın ayrılığıyla boşalan CNN Türk Genel Müdürlüğü görevine A Haber haber müdürü iken CNN Türk Genel Yayın Koordinatörlüğü'ne getirilen Murat Yancı, DHA Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanışmet'in yerine ise A Haber İstihbarat Şefi olarak çalışırken CNN Türk Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen Kubilay Gülbek atandı. Bora Bayraktar ile Salih Zeki Sarıdanişmet ise Demirören Medya Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirildiler.