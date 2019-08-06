Sacitaslan.com'un haberine göre; Doğan Grubu’nu Ziraat Bankası’ndan aldığı 675 milyon dolarlık kredi ile satın alarak Türkiye’nin en büyük gücü olan Demirörenler’de işler bir türlü yoluna girmiyor.
Son dönemde ekonomik olarak zor günler geçiren şirketin medya kuruluşlarını satmak istediği daha önce birçok kez yazılıp çizilirken, satışların kapsamının farklı iş kollarına da yayılabileceği gündeme geldi.
KEMER COUNTRY CLUB GÖZDEN ÇIKARILDI
yapıldığı dönemden bu yana adı sık sık usulsüz imar planları ve orman katliamları ile anılan Kemer Country Club da gözden çıkarılanlar listesindeki yerini aldı.
Borç batağında olduğu öğrenilen Kemer Country Club’la ilgili şu ana kadar Katarlılar ile bir de görüşme yapıldı ancak fiyat konusunda uzlaşma sağlanamadı.
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DEMİRÖREN GRUBU, KEMER COUNTRY CLUB'I DA SATIYOR!
Sacitaslan.com'un haberine göre; Doğan Grubu’nu Ziraat Bankası’ndan aldığı 675 milyon dolarlık kredi ile satın alarak Türkiye’nin en büyük gücü olan Demirörenler’de işler bir türlü yoluna girmiyor.
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