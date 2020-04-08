Demirören Grubu Bu Gazeteciyi Neden Kovmuyor?

Seren Serengil-Yaşar İpek çiftinin ayrılıkları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Olaylara aile bireyleri de karışmıştı. Seren Serengil, photoshoplu olduğunu iddia ettiği tatil fotoğrafları için Yaşar İpek'in kardeşi Eylem İpek Şafak'ı suçlayan ifadeler kullanmıştı. Eylem İpek Şafak da bu olaylardan sonra ünlü şarkıcı hakkında koruma kararı aldırtmıştı. Serengil, bir ay boyunca Şafak hakkında şiddet içeren söz, aşağılama, hakaret ve küçük düşürücü söz ve davranışta bulunmamasına karar verilmişti.

İddiaya göre bu sırada Serengil'in görümcesi İpek Şafak, mahkeme kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Kararda Serengil'in soy bilgileri- adresi ve TC kimlik numarası gibi şahsi bilgiler açıkça göründü. Üzerine ağabeyi Yaşar İpek hakkında savunan haberler yapan İpek Şafak, yaptığı haberlerle kadına şiddetti meşrulaştırdı. Yaşar İpek'ten şiddet gördüğünü söyleyen Seren Serengil, bu haberler üzerine Yaşar İpek'in kardeşi Eylem İpek Şafak'a uzaklaştırma kararı aldırdı. Etik olmayan haberler paylaşan Eylem Şafak, neden hala Demirören Medya Grubu'nda çalışmaya devam ediyor?

Seren Serengil Şikayet dilekçesinde, sosyal medyada paylaşılan bu bilginin kendisini açık hedef haline getirdiğini, fiziki saldırıya maruz kalma riskini yaşattığını ve güvenliğinden endişe duyduğunu ileri sürdü. Kişisel verilerini hukuka aykırı olarak yaydığını ileri sürerek savcılığa yaptığı şikayet ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.