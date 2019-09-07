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DEMİREÖREN, PİYANGODAN KARLI ÇIKTI!

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DEMİREÖREN, PİYANGODAN KARLI ÇIKTI!
10 yıllığına Demirören'e satılan Milli Piyango İdaresinde üç yönetmelik değişikliği yayımlandı. Bu değişiklikler sayesinde Demirören artık daha çok kazanacak.

MadyaRadar.com'un haberine göre; Milli Piyango'nun Demirören-SİSAL ortaklığına devrinin ardından Milli Piyango biletlerinin satışına ilişkin düzenleme yapıldı. "Biletler, satış fiyatının altında bir fiyatla satılamaz" ibaresi yönetmelikten kaldırıldı. Biletlerin satış fiyatından daha pahalı satılması ise yasaklandı. Değişiklikle yönetmeliğe "bilet ortaklığı" ifadesi de eklendi. 
Milli Piyango İdaresince bilet satış, çekiliş ve ikramiye, hemen-kazan ve sayısal oyunlar yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı.  Buna göre, değişiklikle yönetmeliğe “bilet ortaklığı” ifadesi eklendi.
Sanal ortam üzerinden bir veya bir grup biletin, birden fazla abone tarafından biletlerin üzerinde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına imkan sağlandı.
Böylece bilet satışı ve ikramiye ödemesi gibi hizmetlerin, hızlı ve düşük maliyetli şekilde, vatandaşa en yakın yerden sunulabilmesi olanağı getirildi.

 

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