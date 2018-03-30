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Demi Rose’dan cesur dekolte

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Demi Rose’dan cesur dekolte
Demi Rose’dan cesur dekolte

Ünlü model Demi Rose yeni yaşını kutladı. Rose, derin göğüs dekoltesiyle tüm bakışları üzerinde topladı
Demi Rose’dan cesur dekolte - Magazin haberleri
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve Kylie Jenner’ın eski sevgilisi Tyga ile yaptığı kaçamakla ünlenen model Demi Rose, yeni yaşını kutladı.

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