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Demi Rose herkesi büyüledi!

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Demi Rose herkesi büyüledi!
İngiliz model Demi Rose, önceki gün yaptığı Instagram paylaşımıyla yine hayranlarının nefesini kesti.

Model Demi Rose, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Demi Rose, vücut kıvrımlarını cesurca sergilemekten çekinmiyor. Demi Rose, bu kez Yunanistan'da lüks bir yatta çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Model Demi Rose, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. 

Güzel model, bu huyundan Yunanistan tatilinde de vazgeçmedi. 23 yaşındaki Demi Rose, Yunanistan'da lüks bir yatta çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Lüks yatın güvertesindeki yastıklara uzanan Demi, fotoğrafına "Hayat çok güzel ve gülümseyecek çok şey var" notunu düştü.

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