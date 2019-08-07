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DEMET'TEN KÖPEĞİNE VİP ARAÇLI HİZMET

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DEMET'TEN KÖPEĞİNE VİP ARAÇLI HİZMET
Hira İstanbul’da kalan köpeğini özleyince annesi Demet Akalın kolları sıvadı. Ünlü şarkıcı, köpeği Bodrum’a getirtmek için VIP araç kiraladı. Kızının mutluluğu kadar köpeğinin rahatını da düşünen Demet Akalın, VIP transfere 2 bin 200 TL ödedi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Popçu Demet Akalın, kızı Hira'nın bir dediğini iki etmiyor. Akalın, günlerdir Bodrum'daki lüks villasında eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile tatil yapıp stres atıyor. Ünlü şarkıcı, kızının İstanbul'da kalan köpeği Ponçik'i özlemesiyle de kolları sıvadı. Akalın, Bodrum'dan 710 kilometre uzaklıktaki köpeğini getirtmek için geçtiğimiz gün VIP araç kiraladı. Akalın, minik köpeğinin fotoğrafını "Özel taksiyle geliyor beyefendi" notuyla paylaşırken 5 yaşındaki Hira, köpeğini görünce sevinç çığlıkları attı.

 

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