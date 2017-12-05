Demet'in Gençlik Sırrı

Herkes onu henüz 18 yaşındayken Türkiye Güzeli seçildiğinde tanımıştı. O günden bu yana da podyum, sinema, TV... birçok alanda çalışmalarını sürdürdü. Sonra evlendi, hatta aşkı uğruna kariyerini geri plana itti. İki çocuk annesi oldu.

Demet Şener şu anda tam 40 yaşında, TV alanındaki kariyerini sürdürüyor, özel defilelerde podyuma çıkıyor. Ama bütün bunların yanı sıra elbette sizin de dikkatinizi çekmiştir, Demet Şener kelimenin tam anlamıyla hiç ama hiç yaşlanmıyor.

Hatta iki çocuk dünyaya getirip 40'ına merdiven dayamasına rağmen hala gençlik yıllarındaki formunu koruyor. Daha doğrusu belki de 20'li yaşlarında olduğundan çok daha formda. Peki bunun sırrı ne sizce?

Demet Şener'in iki kez hamile kalmasına rağmen incecik bir fiziğe sahip olmasının en önemli nedeni sağlıklı beslenme kuşkusuz. Ama ondan daha etkili bir "sırrı" var ki onun inceliklerini de sosyal medya sayfasında, takipçileriyle paylaşıyor.

Demet Şener, kelimenin tam anlamıyla bir spor tutkunu. Sosyal medya paylaşımlarından da görüldüğü gibi hafta sonları bile sabahın erken saatlerinde kalkıp soluğu ya spor salonunda ya da açık hava yürüyüşlerinde alıyor.

Onun dışında da neredeyse bulduğu her boş zamanda yoga yapıyor. Bu sırada çektiği pozlarını da Instagram sayfasında paylaşıyor Demet Şener. Bu şekilde takipçileriyle forma girme ve formda kalma sırlarını da paylaşıyor.