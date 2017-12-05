  • BIST 105.902
  • Altın 158,908
  • Dolar 3,8756
  • Euro 4,5941
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİGDAŞ'tan Tüm İstanbul'a Uyarı

Demet'in Gençlik Sırrı

»
Demet'in Gençlik Sırrı
Herkes onu henüz 18 yaşındayken Türkiye Güzeli seçildiğinde tanımıştı. O günden bu yana da podyum, sinema, TV... birçok alanda çalışmalarını sürdürdü. Sonra evlendi, hatta aşkı uğruna kariyerini geri plana itti. İki çocuk annesi oldu.

Demet Şener şu anda tam 40 yaşında, TV alanındaki kariyerini sürdürüyor, özel defilelerde podyuma çıkıyor. Ama bütün bunların yanı sıra elbette sizin de dikkatinizi çekmiştir,  Demet Şener kelimenin tam anlamıyla hiç ama hiç yaşlanmıyor.

Hatta iki çocuk dünyaya getirip 40'ına merdiven dayamasına rağmen hala gençlik yıllarındaki formunu koruyor. Daha doğrusu belki de 20'li yaşlarında olduğundan çok daha formda. Peki bunun sırrı ne sizce?

Demet Şener'in iki kez hamile kalmasına rağmen incecik bir fiziğe sahip olmasının en önemli nedeni sağlıklı beslenme kuşkusuz. Ama ondan daha etkili bir "sırrı" var ki onun inceliklerini de sosyal medya sayfasında, takipçileriyle paylaşıyor.

Demet Şener, kelimenin tam anlamıyla bir spor tutkunu. Sosyal medya paylaşımlarından da görüldüğü gibi hafta sonları bile sabahın erken saatlerinde kalkıp soluğu ya spor salonunda ya da açık hava yürüyüşlerinde alıyor.

Onun dışında da neredeyse bulduğu her boş zamanda yoga yapıyor. Bu sırada çektiği pozlarını da Instagram sayfasında paylaşıyor Demet Şener. Bu şekilde takipçileriyle forma girme ve formda kalma sırlarını da paylaşıyor.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Survivor Çapkınları04 Aralık 2017 Pazartesi 10:56
  • Ece Seçkin'in İnanılmaz Değişimi!04 Aralık 2017 Pazartesi 10:50
  • Beraberler Miydi?03 Aralık 2017 Pazar 13:57
  • Evlilik Teklifi Yağıyor!03 Aralık 2017 Pazar 13:54
  • Evcen'in Büyük Sırrı!03 Aralık 2017 Pazar 13:47
  • Çocukluk Travmasını Anlattı03 Aralık 2017 Pazar 13:28
  • Duş Alırken Yakalandı!02 Aralık 2017 Cumartesi 13:20
  • Sözünü Tuttu!2 Aralık 2017 Cumartesi 3::0:
  • Sokakta Aşka Geldi02 Aralık 2017 Cumartesi 13:18
  • Büyük Aşkta Büyük Sır02 Aralık 2017 Cumartesi 13:13
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim