Demet tedbir kararı çıkardı Ece hodri meydan dedi

Ece Erken yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında Demet Akalın hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Şarkıcı Demet Akalın da mahkemeye başvurarak sunucu Ece Erken hakkında tedbir kararı çıkarttı.

Ece Erken, yorumcu olarak görev aldığı Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında Demet Akalın’a ateş püskürdü.Eski eşi Serkan Uçar'ın, oğlu Eymen'in velayetini almak için mahkemeye başvurduğunu açıklayan Erken, eski arkadaşı Akalın'ın olaya dahil olmasına çok sinirlenip aralarındaki yazışmaları ifşa etti.

Demet Akalın'ın Serkan Uçar ve ailesiyle yakınlaşmasına çok kızan Ece Erken, Akalın'a "2 ay önce Serkan Uçar ve ailesi ağır sözler söyleyen Demet Akalın dün Serkan uçar ve yengesi Güldeniz Uçar'ı sosyal medyadan takibe alıyor ve onlarla yazışıyor. Ben insanların bu kadar kötü olduğunu düşünemiyordum ama o kadar kötüler ki! Evladım söz konusu olmasa yine konuşmazdım. Demet Akalın'ın gerçek yüzü bu ama. Gülben Ergen ile kavga etti ilk işi Erhan Çelik'i takibe almak oldu.Erhan Çelik'in sözlerini paylaştı sayfasında" dedi.

KARARA UYMAZ İSE ZORLAMA HAPİS

Ece Erken'in canlı yayındaki sözleri üzerine Demet Akalın, mahkemeden tedbir kararı çıkarttı. Karara göre Erken bir ay boyunca Akalın'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.

İŞTE O KARAR:

1--Ece Erken'in mağdur Demet Akalın 'a yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına,

2-Ece Erken'in mağdur Demet Akalın'a iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine,

3-Tedbir kararının 1 ay süreyle devamına,

4-Yukarıda belirtilen tedbirlere davranılmaması halinde Ece erken hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsinin uygulanacağı, tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsi süresinin 15 günden 30 güne kadar uzatılabileceğinin ihtarına.

Ece Erken de mahkeme kararını sosyal medya hesabından paylaştı.