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Demet Şener'in eğlence gecesi kötü bitti

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Demet Şener'in eğlence gecesi kötü bitti
İbrahim Kutluay'la boşanma sürecinde olan Demet Şener, önceki gece efkar dağıttı. Eski manken eğlence çıkışı etrafını saran çocuklar yüzünden sıkıntılı anlar yaşadı.

 

İhanet gerekçesiyle 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a boşanma davası açan Demet Şener, teselliyi arkadaşlarında buldu. Boşanma haberlerinin ardından sık sık İstanbul gecelerinde boy göstermeye başlayan eski manken, önceki akşam da Asmalımescit'te eğlence turundaydı.

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