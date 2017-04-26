Demet Şener'in dedikodu isyanı

İş adamı Emre Narin'le aşk yaşadığı iddia edilen Demet Şener, önceki gün Bebek'te kuaför çıkışı görüntülendi.

Şener, iddialar hakkında "Haberler doğru değil. Zaten boşanma davam sürüyor, Haziran'da duruşmamız var" açıklamasını yaptı.