İhanet iddiasıyla 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a 10 milyon TL'lik tazminat talebiyle boşanma davası açan Demet Şener Kutluay, önceki gün konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Takvim'in haberine göre eski manken, "Bu ay davamız olacak ve inşallah bir an önce biter" dedi. Demet Şener, ekledi:
"Biz anlaşmalı boşanmıyoruz, çekişmeli boşanıyoruz. Benim avukatlarım bir şey istiyor, onun avukatları yanıt veriyor. Bu işleri de çok fazla bilmiyorum, ilk defa boşanıyorum." Şener, barışmanın da asla mümkün olmayacağını yineledi...
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Demet Şener'den boşanma açıklaması ilk kez konuştu
11 yıllık eşine boşanma davası açan ve barışmalarının mümkün olmadığını söyleyen Demet Şener boşanma sürecine ilişkin ilk kez konuştu.
İhanet iddiasıyla 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a 10 milyon TL'lik tazminat talebiyle boşanma davası açan Demet Şener Kutluay, önceki gün konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Etiketler: Demet Şener
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