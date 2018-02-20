  • BIST 113.433
  • Altın 162,493
  • Dolar 3,7951
  • Euro 4,6867
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAEge Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Demet Şener'den Akalın'a cevap gecikmedi!

»
Demet Şener'den Akalın'a cevap gecikmedi!
Demet Akalın'ın Demet Şener ile ilgili söylediği sözlere Şener cephesinden açıklama geldi.

Demet Akalın, gazetecilerin bir sorusu üzerine ‘Ben kendisini görmedim. Söylenecek ne olabilir ki yani, ben sadece ona bir teşekkür borçluyum. Düşünsene, ben çoluklu çocuklu, dul ve işsiz güçsüz kalabilirdim, seneler sonra’ demişti. Bu sözlerin ardından Demet Şener avukatı Aslı Hatemi aracılığıyla bir açıklama yaptı. "Dün sabah Demet Akalın tarafından basına verilen röportaj müvekkilim Demet Şener hakkında direkt olarak kamuoyu önünde aşağılayıcı küçük düşürücü ve gerçekdışı birçok beyan ve gönderme içermektedir. Öncelikle müvekkilim ne dul nede işsizdir. Kaldı ki bu bir kusur ya da küçük görme vesilesi de asla değildir. Ayrıca dulun sözlük anlamı da herkesin de malumudur. Müvekkilim dul olsa idi dahi hiç hoş olmayan yakışık almayan bir beyandır. Türk toplumunda dul kalmış, çoluklu çocuklu ve işsiz birçok kadın bulunmaktadır. Bu beyanlar toplumun genelini aşağılamakta ve rencide etmektedir. Yıllardır süregelen ve gerçeği asla yansıtmayan bu polemik ve yaratılmaya çalışılan algı operasyonu ile ilgili hukuki yollara başvuracağımızı üzülerek belirtmek zorundayız. Müvekkilimin onurlu bir kadın ve anne olduğu unutulmamalıdır. Demet Şener ne yuva yıkmıştır, ne de herhangi birini başkasının elinden almıştır. Bu hâksiz ve mesnetsiz suçlamalar karşında müvekkilim her zaman susan taraf olmuştur. Ama artık bu durum son derece hassas bir dönemden geçen müvekkilim için tahammül edilemez bir hal almıştır.Son olarak hatırlatmak isteriz ki kimin ne zaman dul, issiz ve çoluklu çocuklu kalacağı da sadece yüce Allah in takdir edeceği bir durumdur.Saygılarımızla Demet Şener vekili Av. Aslı Hatemi"

Kaynak: Gecce.com 
https://www.gecce.com.tr/haber-demet-senerden-akalina-cevap-gecikmedi

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kubilay Gecelerde20 Şubat 2018 Salı 10:47
  • Olay Paylaşımlar19 Şubat 2018 Pazartesi 15:31
  • 41 Yaş Kutlaması19 Şubat 2018 Pazartesi 15:12
  • Merve'nin Yeni Aşkı Kim?19 Şubat 2018 Pazartesi 13:23
  • Gökçe Bahadır Krizi!19 Şubat 2018 Pazartesi 13:19
  • Bağımsızlık Kutlaması19 Şubat 2018 Pazartesi 13:08
  • Eliz Sosyal Medyayı Salladı19 Şubat 2018 Pazartesi 11:08
  • "Artık Sütyen Takıyorum"18 Şubat 2018 Pazar 10:30
  • Tacizcisini İfşa Etti18 Şubat 2018 Pazar 10:25
  • Rita Ora'yı Karıştırdı!18 Şubat 2018 Pazar 10:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim