Demet Şener ve İbrahim Kutluay canlı yayında birbirine girdi!

Demet Şener, kısa bir süre önce boşandığı eşi İbrahim Kutluay'ın nafakasını geciktirdiğini ve çocuklarının sağlık sigortalarını iptal ettiğini iddia etmiş ve Kutluay'ı suçlamıştı.

İbrahim Kutluay konuyla ilgili canlı yayına bağlandı ve açıklamalarda bulundu, hemen ardından canlı yayına bağlanan Şener de açtı ağzını yumdu gözünü.

İbrahim Kutluay eski eşinden gelen suçlamalar üzerine sessizliğini bozmuş ve eski eşinin meşhur olmak adına bu tarz açıklamalarda bulunduğunu söylemişti. Kutluay, 2.Sayfa adlı magazin programına canlı telefon bağlantısı ile katılarak eski eşinin suçlamalarına yanıt verdi.

Nisan ayı nafakasını üç gün geciktirdiğini söyleyen Kutluay, Şener’in iddia ettiği gibi sağlık sigortasının iptal edilme gibi bir durum olmadığını dekontlarıyla bunu ispatlayabileceğini söyledi.

Çocuklarıyla ilgilenmeyi bir an olsun bile bırakmadığını söyleyen İbrahim Kutluay, her çarşamba oğlunla yemek yediğini ve onu almak için Demet’in evine gittiğini söyledi.

Demet Şener’le anlaşmalı boşandıklarını ve 3 milyon lirayı mahkemenin gözü önünde verdiğini söyleyen ve tedbir nafakasını da aksatmadığını söyledi.

Sürekli olarak dekontların kendisinde olduğunu ve avukatı aracılığıyla bu konuda açıklama yapacağını söyleyen Kutluay sözlerini:

“Kimseyi mağdur etmedim, kamuoyunu kandırmasınlar ben hayatımı yaşıyorum istediğim hayatı yaşamakta özgürüm… Çocuklarımı mağdur etmem ve ettirmem! Çocuklarım benim olduğu kadar onun da çocukları neden böyle açıklamalar yaptığını anlamıyorum biz onları en doğru şekilde büyütmek sorumluluğumuz var ve bunu yerine getiriyorum.

Kimsenin mağduru oynamaya hakkı yok ben hayatımı yaşıyorum, kendisini meşhur etmeye çalıştığını düşünüyorum 2,5 yıldır süren bir boşanma sürecimiz vardı bu süreçte sürekli olarak ekrana çıkıp açıklamalarda bulundu ben hiç ortaya çıkmadım nafakalarımı günü gününe ödememe ve kendi alın terimle aldığım evde oturmalarına izin vermeme rağmen yaşananlar son derece üzücü” şeklinde sonlandırdı.

DEMET ŞENER ADETA BOMBALADI

İbrahim Kutluay’ın ardından canlı yayına bağlanan Demet Şener eski eşinin hakkında yaptığı suçlamalara çok sert yanıtlar verdi ve sesinden son derece sinirli olduğu anlaşılan Şener şunları söyledi:

“Nafaka her ayın 1’inde yatmalı 15’inde değil, otomatik ödeme talimatı vermen gerekiyor, bu para vaktinde yatacak senin peşinde koşacak değilim. Alın teriyle aldığın evin de al senin olsun. Bu nasıl bir terbiyesizlik bu nasıl bir yüzsüzlük anlayamıyorum. Çocuklarını düşünüyormuş evime gelmemiş…

Uzaklaştırma kararı aldırmadan sadece birkaç gün önce evime geldi ve evimin ortasında gömleğini değiştirdi üstelik bunu ıslık çala çala yaptı. Bu psikolojik şiddet değildir de nedir! Bu ne terbiyesizlik ya… Hakkımı aramaktan başka ne yaptım? Keşke senden daha önce kurtulsaydım, ne yaşamak istiyorsan yaşa ama edebinle yaşa.

Hangi anne başka bir annenin orasının burasının göründüğü fotoğrafların yayılmasını ister? Meşhur olma çabası diyor, kim böyle gündeme gelmek ister. Hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırdığım halde farklı arabalarla evimin önüne geliyor ve bir buçuk saat boyunca dolaşıyor.

Beni polisi aramak zorunda bıraktı. Kendisi beni evliliğimizde 4 yıl boyunca kandırdı. Keşke senden daha önce kurtulsaydım, beni İbrahim’in hayatı ilgilendirmiyor ona dair sevgi ve saygım bitti. Her şeyin bir bitiriliş şekli ve adabı vardır. Ben yıllarca adamdan kurtulmaya çalıştım. Sen bir halt yiyorsan bunu da adam gibi yapacaksın!”