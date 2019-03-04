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Demet Şener ve İbrahim kutluay boşandı

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Demet Şener ve İbrahim kutluay boşandı
Eski manken Demet Şener 2016 yılında İbrahim Kutluay'a ihanet iddiasıyla dava açmış ve dava çekişmeli bir şekilde 3 yıl boyunca sürmüştü.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay bu sabah anlaşmalı olarak boşandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli görülen celsede mahkeme çiftin boşanmasına karar vererek, mahkemeye sundukları boşanma protokolünü onayladı.

Boşanma protokolüne göre çiftin iki çocuğunun velayeti Demet Şener'de kaldı. Protokole göre İbrahim Kutluay, Demet Şener'e nafaka ödemezken, çocukları için aylık toplam 32 bin 500 TL nafaka ödeyecek. Kutluay'ın Demet Şener'e de  3 milyon TL tazminat ödeyeceği öğrenildi. 

Çekişmeli boşanma davası istinaf mahkemesinde değerlendirme aşamasında olan Demet Şener, geçtiğimiz hafta İbrahim Kutluay'a anlaşmalı boşanma davası açmıştı.  

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olması sebebiyle mahkemeye başvuran Demet Şener ve İbrahim Kutluay bu sabah İstanbul 4. Aile Mahkemesi'ne geldi. Gizli görülen celsede Demet Şener'i avukatı Kezban Hatemi temsil etti. 

Çiftin boşanma konusunda her türlü anlaştıklarını belirtmesi üzerine mahkeme boşanmalarına  karar verdi, boşanma protokolünü onayladı. 

DAVANIN GEÇMİŞİ

Demet Şener "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" ve "aldatıldığını" ileri sürerek 2016 Ekim'inde  açtığı çekişmeli boşanma davası 19 Ocak 2018'de sonuçlanmış, mahkeme çiftin boşanmasına karar vermişti. Demet Şener tazminat yönünden kararı temyiz ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı.  

Demet Şener açtığı anlaşmalı boşanma dilekçesinde Şener ile Kutluay'ın aralarında kişilik farklığının bulunduğu, çok uzun süredir baş gösteren şiddetli geçimsizliğin gün geçtikçe arttığını belirtmişti.

Evliliklerinin her iki taraf içinde çekilmez hale geldiğinin belirtildiği dilekçede, "Yaşanan olaylar tarafların sosyal ve psikolojik bütünlüklerini olumsuz olarak etkilemiş ve her iki taraf evliliklerini içinde bulundukları koşullar altında sürdüremeyeceklerini anladıklarından evlilik birliğine son vermeye karar vermişlerdir" denilmişti.
ÇEKİŞMELİ DAVADA BOŞANMIŞLARDI

Demet Şener, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" ve "aldatıldığını" ileri sürerek 2016 Ekim'inde  boşanma davası açmıştı. Taraflar arasında çekişmeli olarak görülen boşanma davası 15 ay sürmüştü.

19 Ocak 2018'de çıkan kararda mahkeme çiftin boşanmasına karar vermişti. Şener boşanma davasında verilen tazminat miktarı yönünden davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımış ve karar henüz kesinleşmemişti.

 

 

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