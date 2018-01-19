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Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşandı!

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşandı!
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasında 15 ay sonra karar çıktı.

MDemet Şener 11 yıl evli kaldığı, 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay'a kendisine ihanet ettiği için Eylül 2016'da boşanma davası açmıştı. Çift 2017'de görülen 4 duruşmada boşanamamıştı. Demet Şener 2016 yılında beri süren boşanma davasına avukatlarıyla birlikte katılırken, İbrahim Kutluay mahkemeye katılmadı. Gizli görülen bir saat süren celsede taraf avukatları son sözlerini söyledi. İbrahim Kutluay, Demet Şaner'e 1 milyon 300 bin TL tazminat, aylık 13 bin lira tedbir nafakası, çocukların aylık 7 bin TL nafakasını ödeyecek. Çocukların velayeti de anneye verildi. Bir buçuk saat süren duruşmanın ardından avukatı Kezban Hatemi ve Aslı Çelik ile adliyeden ayrılan Demet Şener, ''Hayırlısı olsun" dedi.

Kaynak: Gecce.com 
https://www.gecce.com.tr/haber-demet-sener-ve-ibrahim-kutluay-bosandi

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