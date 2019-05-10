İbrahim Kutluay'la geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşanan Demet Şener aşk yaşadığı iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturacağı iddia edildi. Kanal D'de yayınlanan '2 Sayfa' isimli magazin programı çiftin yakında nikah masasına oturacağını iddia etti.
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Demet Şener sevgilisi Cenk Küpeli ile evleniyor!
İbrahim Kutluay'la anlaşmalı olarak boşanan eski model Demet Şener boşanma sonrası iş insanı Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Etiketler: demet şener, cenk küpeli aşk, evlilik
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