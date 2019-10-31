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DEMET ŞENER ‘İSTENMEYEN GELİN’ AÇIKLAMASINA TEPKİSİNİ, YORUMLARA VERDİĞİ YANITLA GÖSTERDİ!

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DEMET ŞENER ‘İSTENMEYEN GELİN’ AÇIKLAMASINA TEPKİSİNİ, YORUMLARA VERDİĞİ YANITLA GÖSTERDİ!
Şener, kendisi hakkında yapılan 'istenmeyen gelin' açıklamalarıyla ilgili sessiz kalmayı tercih etse de sosyal medyadan gelen yorumlara kayıtsız kalamadı. İşte Şener'in verdiği tepkiler.

Kayınpederinin yaptığı açıklamalardan sonra ‘istenmeyen gelin’ olduğu ortaya çıkan Demet Şener, her ne kadar konuyla ilgili açıklama yapmamış olsa da Instagram hesabına gelen yorumlara düştüğü notlarla tavrını belli etti.

Haziran ayında Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener hakkında o dönem ‘istenmeyen gelin’ olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış ancak Şener’in eşi Cenk Küpeli ufak tefek sorunlar olsa da böyle bir şeyin doğru olmadığını söylemişti.

KAYINPEDERDEN SERT AÇIKLAMALAR

Ancak Demet Şener’in kayınpederi Avni Küpeli’nin yaptığı açıklamalar ortada ciddi bir sorun olduğunu gösterdi. Küpeli: “Demet Şener, gözümüzün nuru oğlumuz Cenk'i bizden koparmış ve onun ailesini hiçe saymasına neden olmuştur. Şener'in yaptığı nispetler sadece İbrahim'i ve onun ailesini değil aynı zamanda bizleri de derinden yaralamıştır. Bu konuya da özellikle dikkat çekilmesini isteriz.” sözleriyle adeta gündemi değiştirdi. Yapılan bu çıkışın ardından Cenk Küpeli evliliğini savunan sözler sarf ederken Demet Şener cephesi sessiz kalmayı tercih etti.

TEŞEKKÜR ETMEKLE YETİNDİ

Demet Şener, kayınpederinin yaptığı açıklamalara tepkisiz kalmayı tercih etse de Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma gelen yorumlara kayıtsız kalamadı ve onların dileklerine teşekkür etmekle yetindi. İşte Şener’e gelen yorumlar ve onun tepkileri:

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