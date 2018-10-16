Demet Şener, İbrahim Kutluay'ın yasak aşkına savaş açtı!

Eski model Demet Şener evliliğini bitirdiğini iddia ettiği Edvina Sponza’ya rakip çıktı.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Demet Şener, İbrahim Kutluay'la evliliğinin bitmesine neden olarak gösterdiği sosyetik yogacı ve modacı Edvina Sponza'nın mesleğine göz dikti. Şener, boşanma ve zina davasında delil elde etmek için adım adım takip ettiği Sponza'nın iş hayatında da izinden gitti.

Tanınmış isim, Bebek'te bir butiği olan Sponza gibi moda sektörüne girmek için kolları sıvadı.

"DEMET, EDVİNA'DAN İNTİKAM PEŞİNDE"

Yoga stüdyosu açacağını söyleyen 41 yaşındaki sunucu, önceki gün de spor ve diyet tecrübelerini hayranlarıyla paylaşacağını açıkladı.

"Yoga elbiseleri de tasarlayacağım" diyen Şener'in mağaza ve yoga kıyafetleri tasarımı için yaptığı hamleler "Demet, Edvina'dan intikam peşinde" dedirtti.