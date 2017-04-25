Demet Şener - İbrahim Kutluay cephesinde yeni iddialar!

Boşanma davaları çekişmeli geçen Demet Şener’le İbrahim Kutluay cephesinde sular durulmuyor. Eşi Kutluay’ın kendisini aldattığını iddia eden Şener’in adı Emre Narin’le anıldı. Bu yasak aşk haberini İbo’nun çıkardığı da yeni iddialar arasında!..

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre eşi İbrahim Kutluay'dan boşanmak için gün sayan Demet Şener'in iş adamı Emre Narin'le aşk yaşadığı haberlerinin yankıları sürerken ikili hakkındaki yeni bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Kutluay'a zina gerekçesiyle 11 yıllık evliliğini bitirmek için dava açan Şener, geçtiğimiz hafta Beyoğlu'ndaki bir mekandan Narin'le çıkarken objektiflere yakalanmıştı. Bu konu hakkında sessiz kalan Şener'in geçtiğimiz 14 Şubat'ı da Emre Narin'le Roma'da geçirdiği öne sürüldü. Bu iddialar üzerine gözler yine ünlü güzele çevrilse de Şener'den herhangi bir açıklama gelmedi.



