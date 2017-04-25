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Demet Şener - İbrahim Kutluay cephesinde yeni iddialar!

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Demet Şener - İbrahim Kutluay cephesinde yeni iddialar!
Boşanma davaları çekişmeli geçen Demet Şener’le İbrahim Kutluay cephesinde sular durulmuyor. Eşi Kutluay’ın kendisini aldattığını iddia eden Şener’in adı Emre Narin’le anıldı. Bu yasak aşk haberini İbo’nun çıkardığı da yeni iddialar arasında!..

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre eşi İbrahim Kutluay'dan boşanmak için gün sayan Demet Şener'in iş adamı Emre Narin'le aşk yaşadığı haberlerinin yankıları sürerken ikili hakkındaki yeni bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Kutluay'a zina gerekçesiyle 11 yıllık evliliğini bitirmek için dava açan Şener, geçtiğimiz hafta Beyoğlu'ndaki bir mekandan Narin'le çıkarken objektiflere yakalanmıştı. Bu konu hakkında sessiz kalan Şener'in geçtiğimiz 14 Şubat'ı da Emre Narin'le Roma'da geçirdiği öne sürüldü. Bu iddialar üzerine gözler yine ünlü güzele çevrilse de Şener'den herhangi bir açıklama gelmedi.

İBO'NUN TAKTİĞİ Mİ?

Demet Şener'le İbrahim Kutluay'ın geçtiğimiz ay görülen ve avukatlarının çığlıklarının mahkeme koridorlarına taştığı boşanma davası sonrasında eski basketbolcunun nasıl bir yol izleyeceği merak edilmişti. Şener'in resmi olarak boşanmadan Emre Narin'le aşk yaşadığı dedikodularını Şener'in kendisinden 10 milyon lira tazminat talep ettiği İbrahim Kutluay ve yakınlarının kasten yaydığı öne sürülünce akıllar iyice karıştı.

DİLEKÇEYE EKLEDİ Mİ?

Hatta yine konuşulanlara göre İbo, bu iddiaların yer aldığı haberleri mahkemeye sunduğu dilekçeye de ekledi... Taraflar hakkında çıkan son haberlerle iyice arapsaçına dönen boşanma ve zina davasının seyrinin değişip değişmeyeceği ise herkesin merak konusu oldu…

ŞENER SESSİZ KALDI

Kutluay'ın kendisini Edvina Sponza'yla 4 yıldır aldattığını iddia eden ve ihanetle ilgili elinde belgeler olduğunu söyleyen Şener'in hakkındaki yasak aşk haberlerine sessiz kalması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Zira herkes, güzel isimden iddialara açıklık getirmesini bekliyor.
 
 

 

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