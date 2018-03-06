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Demet Şener-Edvina Sponza davasında flaş gelişme!

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Demet Şener-Edvina Sponza davasında flaş gelişme!
Eski manken Demet Şener'in, geçtiğimiz ocak ayında boşandığı İbrahim Kutluay ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla sosyetik güzel Edvina Sponza'ya açtığı 500 bin TL'lik tazminat davasında adeta yer yerinden oynadı.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre; Demet Şener'in tanıkları, İbrahim Kutluay ile olan evliliğin nasıl bittiğini anlattığında mahkeme salonu buz kesti.

Tanık olarak dinlenen Demet Şener'in spor hocası, Edvina Sponza'nın eski mankenin evine bir zarf içerisinde siyah bir külot ve sütyen gönderdiğini belirterek, "Çıkan nottta 'Yalancı eşin bunu bana Ankara'daki bir otelde verdi. Yalancı kocana veririsin bunu, alsın başkasına versin' yazıyordu" dedi.

Spor hocası, Edvina Sponza'nın, Demet Şener ile ağabeyinin telefonuna çıplak fotoğraflarını gönderdiğini dile getirdi ve mesajda "İbrahim telefonda seks yapmayı sever" yazdığını gördüğünü söyledi.

Demet Şener'in ağabeyi Enis Şener, "Edvina bana İbrahim ile evlenip çocuk yapacaklarını, doğan çocuğa da 'Kiraz' adını vereceklerini mesajla yazdı. İbrahim hediyesi bir tablo, 2 yüzük ve el yazısıyla yazdığı itiraf mektubunu bana verdi" ifadelerini kullandı.

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