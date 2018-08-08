Demet Şener: "Aşka küsmedim daha çok gencim"

11 yılın ardından iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay ile yollarını ayıran Demet Şener, yeni hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sancılı boşanma süreci 2 yıldır devam eden Demet Şener ile İbrahim Kutluay, yaşadıkları olaylarla gündemden düşmüyor. Demet Şener, Hürriyet'e verdiği röportajda aşk hayatıyla ilgili konuştu.

Şener, 'Yeniden âşık olmak, ileride yeniden evlenmek ister misiniz?' sorusuna, "Böyle konularda büyük konuşmamak gerekiyor, ben bunu çok iyi öğrendim açıkçası. Şu an için aklımda hiç öyle bir şey yok, öyle biri de yok zaten. Ama ileride ne olur bilmem, tabii ki aşka küsmedim. Yaşadığım şeyi herkese mâl edemem. Yüreği çok sevgi dolu bir insanım. Bu sadece ikili ilişkilerde değil, arkadaşlarıma, tanıdıklarıma, hatta tanımadığım insanlara karşı da öyleyim." dedi.

Merak edilen 'Bir süredir ekranlarda yoksunuz, var mı ufukta yeni projeler?' sorusuna ise, "En son Fox TV’de moda programı yapıyordum biliyorsunuz. Hakan Akkaya, Uğurkan Erez ve ben... Yaz tabii ki daha sakin bir dönem. Dinlenme süreci bir bakıma. Gerçi bir yandan çok güzel toplantılar ve görüşmeler devam ediyor. Televizyon da var, marka yüzü olmam konusunda teklif de... Yani epey yoğun şekilde giriyorum yeni sezona." cevabını verdi.