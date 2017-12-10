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Demet Şener Aldattı İddiası!

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Demet Şener Aldattı İddiası!
11 yıllık eşi ve 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay'a Eylül 2016'da boşanma davası açan Demet Şener hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

Evli bir televizyon yapımcısı ile birlikte olduğu iddialarına açıklama, Şener'in avukatından geldi.

Demet Şener, 11 yıllık eşi ve 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay'a Eylül 2016'da boşanma davası açmıştı. Nedeni; İbrahim Kutluay'ın kendisine ihanet etmesiydi. Demet Şener, hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Evli bir televizyon yapımcısı ile birlikte olduğu söylentisi sosyal medyada yayıldı.

Demet Şener, "Asla doğru değil. Ben de okuyunca şok oldum, şaşırdım" dedi. 

AVUKATI DEVREDE

Posta'da yer alan habere göre; Demet Şener'in Avukatı Aslı Hatemi ise 'yasak aşk' iddiası üzerine şu açıklamayı yaptı: "11 yıllık evliliğini sadakatsizlik ve zina yüzünden bitiren müvekkilim Demet Şener hakkında ortaya atılan bu çirkin iddialar asılsızdır, gerçek dışıdır. Dava açacağız. Demet Şener'in evli biriyle ilişki yaşaması mümkün değildir.

 

 

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