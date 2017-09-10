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Demet Özdemir'in Oğuzhan Özyakup sessizliği!

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Demet Özdemir'in Oğuzhan Özyakup sessizliği!
Önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı yakın arkadaşı ile görüntülenen Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Özyakup ile ilgili sorular karşısında sessizliğini korudu.

Oyuncu Demet Özdemir, geçen akşam Etiler'de bulunan bir mekan çıkışı yakın arkadaşı ile görüntülendi. Sevgilisi Oğuzhan Özyakup sorulduğunda ise ağzını bıçak açmadı.

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Fox TV’deki ‘No:309’un yıldızı Demet Özdemir ile Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup 1 yıldır aşk yaşıyor.demet-ozdemi-150225yt.jpg

Bu yaz Bodrum’da birlikte görüntülenen çift ilişkilerini açıklamaktan hep kaçınıyor.demet-ozdemi-150237kp.jpg

Demet Özdemir önceki akşam Etiler’deki Gürkan Şef’teydi. Çıkışta gülüyordu. Bu sırada muhabirler aşk hayatını sordu. Oyuncu bir anda donup kaldı. Sonra hızla aracına bindi.demet-ozdemi-150237xc.jpg

'BEŞ YILDIR ERKEKLERİN MESAJLARINI AÇMIYORUM' Instagram hesabında 4 milyona yakın takipçisi bulunan Demet Özdemir, 5 yıldır erkeklerden gelen mesajları hiç açmadığını söylemişti.

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