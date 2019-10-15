DEMET ÖZDEMİR'İN İBRAHİM ÇELİKKOL PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Can Yaman'dan sonra İbrahim Çelikkol'la partner olan Demet Özdemir gelen olumsuz yorumlara yanıt verdi.

Demet Özdemir ile Can Yaman, Erkenci Kuş dizisinde birlikte rol almış ve ikilinin uyumu izleyiciden tam not almıştı.Demet Özdemir yeni sezonda İbrahim Çelikkol'la Evim dizisinde rol alacak. İkilinin fotoğrafları önceki gün yayınlandı.İbrahim Çelikkol'la karelerini Demet Özdemir de sayfasında paylaştı.

Fakat fotoğrafların altına “Can ile müthiş bir elektriğiniz vardı, İbrahim ile olmamış”, “Can’a nasıl ihanet edersin”, “Yeniden Can ile çalışın” şeklinde yorumlar yapıldı.Demet Özdemir, “Güzel bir devirdi ve kapandı” şeklinde konuştu.