DEMET ÖZDEMİR, TATİLE ÇIKTI!

"Erkenci Kuş" dizisiyle uzun bir süredir ekranda olan Demet Özdemir, tatile çıktı.

Gecce'nin haberine göre; Star TV ekranlarında hiç sezon arası vermeden 51 bölüm yayınlanan 'Erkenci Kuş' geçtiğimiz hafta final yaptı. Demet Özdemir de yoğun bir çalışmanın sonunda nihayet tatile çıktı. Oyuncu önceki gün İstanbul Havalımanı İç Hatlar Terminali'nde görüntülendi. Güzel oyuncuya bir erkek eşlik etti. Gazetecilerle selamlaşan güzel oyuncu, tatil rotası hakkında bilgi vermedi.