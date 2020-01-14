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Demet Özdemir 'aşk haberleri' için harekete geçti!

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Demet Özdemir 'aşk haberleri' için harekete geçti!
Demet Özdemir, sosyal medyadaki aşk haberlerini sildirmek için ajanslarla irtibata geçti. Oyuncu, 4 bin doları gözden çıkardı.

Son günlerin parlayan yıldızlarından Demet Özdemir, özel hayatının kariyerinin önüne geçmesi nedeniyle düğmeye bastı. ‘Erkenci Kuş’daki rol arkadaşı Can Yaman, Seçkin Özdemir, Kaan Yıldırım ve Oğuzhan Koç’la adının anılması üzerine rahatsızlık duyan Özdemir, sanal âlemde temizliğe girdi.

Özdemir, hakkında çıkan aşk haberlerini arama motoru Google’da alt sıralara aldırmak için bu hizmeti sağlayan şirketlerle görüşmeye başladı. Avukatı aracılığıyla görüşmeler yapan oyuncu, bunun için 4 bin doları (23 bin 500 TL) gözden çıkardı.

Akşam Gazetesi'nden Bilgen Bülbül'ün haberine göre Demet Özdemir, arama motorlarınna hakkında çıkan aşk iddialarını geri plana atmak için görüşmelere başladı.

 
 
 
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