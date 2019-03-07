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Demet kimi özledi?

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Demet kimi özledi?
Demet Evgar ilk kez sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Son zamanlarda 'Avlu' dizisinde sergilediği performansla adından oldukça söz ettiren Demet Evgar ilk kez sosyal medya hesabından sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımının üzerine "Seninle gezmeyi özledim sevgilim yazdı.

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