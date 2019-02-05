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Demet Kavgadan bıktı

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Demet Kavgadan bıktı
Demet Akalın Özlem Yıldız ve Selin Ciğerci bugün İstinye Park Zuma'da bir araya gelip öğle yemeği yiyip dertleştiler. Tesadüf benimde orada olduğum o saatlerde masalarına gidip üç güzel bayana selamlaşıp, biraz sohbet ettikten sonra masalarından ayrıldım.

 Demet Akalın'ın heyecanlı konuşmaları kulağıma geliyordu çok yorgun bitkin bir şekilde gördüm. Son dönemler de üstüne fazla gidip kendi aleyhinde çıkan haberlerden rahatsız olduğu ortaydı. Hatta kalkıp masamın yanından geçerken "Demet nedir bu halin" diye sorduğımda "Hasta olacağım galiba üşüyorum" demesi beni inandıramadı ama yorgun, halsiz morali bozuktu. Bu her halinden belliydi. Selin Ciğerciyle Zuma'dan çıkarken Özlem'le biraz oturup iş konuştuk. Daha sonra Özlem'de onlara katıldı. Bu üçlünün bir araya gelmesi neler konuştuklarını merak ettiğim için onları tanıyanlardan biraz bilgi aldım.

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