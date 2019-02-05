Demet Kavgadan bıktı

Yaşar Çakmak / Güncel

Demet Akalın Özlem Yıldız ve Selin Ciğerci bugün İstinye Park Zuma'da bir araya gelip öğle yemeği yiyip dertleştiler. Tesadüf benimde orada olduğum o saatlerde masalarına gidip üç güzel bayana selamlaşıp, biraz sohbet ettikten sonra masalarından ayrıldım. Demet Akalın'ın heyecanlı konuşmaları kulağıma geliyordu çok yorgun bitkin bir şekilde gördüm. Son dönemler de üstüne fazla gidip kendi aleyhinde çıkan haberlerden rahatsız olduğu ortaydı. Hatta kalkıp masamın yanından geçerken "Demet nedir bu halin" diye sorduğımda "Hasta olacağım galiba üşüyorum" demesi beni inandıramadı ama yorgun, halsiz morali bozuktu. Bu her halinden belliydi. Selin Ciğerciyle Zuma'dan çıkarken Özlem'le biraz oturup iş konuştuk. Daha sonra Özlem'de onlara katıldı. Bu üçlünün bir araya gelmesi neler konuştuklarını merak ettiğim için onları tanıyanlardan biraz bilgi aldım.



DEMET İSYANDA

Masa da konuşmalarında Akalın sürekli "bundan sonra kimseyle kavga etmiyecem yeter yoruldum kimin dost kimin düşman olduğunu bilmiyorum yüzüme gülüp arkamdan iş çeviren var. Bu da benim hatam herkese sataşırsam sonuç bu olur ama yeter. Her gün gündemdeyim kendini bilmezler televizyondan atıp tutuyorlar. Artık bundan sonra benim dostlarım sizsiniz ne olur gerçek dostlarım yanımda olsun". Bu tip sözler konuşulduğunu Özlem ve Selin'in de ona hak verdiğini bundan sonra hiç bir kavgaya girmiyeceğini belirtiyormuş. Bakalım Demet sözünden duracak mı? Artık kavgacı demet değil işini yapan sanatçı demet görmek istiyoruz.



BEYAZ KİMİNLE AŞK YAŞIYOR

Şimdi biz haberi duyunca araştırmadan edemiyoruz kulağımıza binlerce haber geliyor. Ama işi sağlamlaştırmadan haber yapmıyoruz. Benim de çok beğendiğim takdir ettiğim, başarılı bulduğum, şovmen Beyazıt yıllardır hep sorarlar Beyaz ne zaman evleneceksin diye o da yorulmadan cevaplardı "Annem bilir, annem bilir daha zamanı var" diyip geçiştirirdi. Tabi ki bir sürü hayranı Beyaz'ın tekrar Beyaz şovu yapmasını istiyorlar. Bu sene "O Ses Türkiye'de" jüri üyesi olduğu içi Beyaz şov'a ara vermişti. Ama kulağıma gelen dedikodulara göre Beyaz tekrar Beyaz Şov'a başlıyacak. Ben Acun'un yerinde olsam Beyaz Şov'u TV8'de yaptırırdım. Gelelim Beyazın aşk dedikodusuna... Kulağıma gelen bu dedikodu çok sağlam yerden. Bu sene O Ses Türkiye'de büyük beğeni toplayan Beyaz Jüri üyelerinden Hadiseyle aşk yaşıyormuş. Bunu şimdilik çok gizli tutuyorlarmış üç beş kişiden başka kimse bilmiyorlarmış. Gizli yerlerde buluşuyorlarmış. İkisininde bu ilişkiye çok ciddi baktıkları düşünülüyormuş. Yakında bu aşk bombası patlar. Görelim bakalım.

MAGAZİN YAZARI, MAGAZİN NOTERİ OLDU

Magazin duayenlerinden meslektaşım Ali Eyüpoğlu youtube'da bir kanal açarak her gün ünlü konukları ağırlamaya başladı. İlkay Buharalı ile birlikte yaptıkları programın adı Magazin Noteri. İzledim bayıldım bir çok ünlü ismi ağırlıyorlar. Yıllardır mağazin yöneticiliğinden mağazin yazarlığına başlayan Milliyet'te de birlikte çalıştığım değerli arkadaşımın yeni kanalına hayırlı olsun diyorum. Eeee Magazin yazarlığından magazin noteri oldu. E güvenilirlik böyle bişey. Herkes magazin yazarı olamaz, herkes iyi gazeteci olamaz. İşte bu yeni nesile örnek olacak bir çizgi. Arkadaşıma başarılar diliyorum.