Demet Gönen ve Deniz Gönen

Oyunculuk ve danslarıyla başarılı iki kardeş Demet ve Deniz Gönen Haber Konseyi’nin soruları şöyle yanıtladılar.

Röportaj: Merve Akkoyun

Fotoğraflar: Serhat Hoşgül

Soru 1: Biraz kendinizden bahseder misiniz?

Cevap1:

Demet Gönen: 28 yaşındayım. 10 yıldır profesyonel olarak dansçılık yapıyorum aynı zamanda oyunculukla uğraşıyorum. Yakında bir kanalda Deniz ve Demet yollarda diye bir projemiz var, mağazin içerikli olacak. Ama o kadar çok istek geldi ki bunu kıramadık, DJ de yapacağız. Bu fikir daha çok Deniz’den geldi bana. Piyasa da bu işi bilmeden görselliği kullanan birçok hatun varki, yıllarca müzikle iç içe yaşayan iki kardeşiz. Artık bu projeye başlayacağız. Bütün clüplerde DJ’lik ve görselliğin ne olduğunu görecekler, hem dans edip hem de en güzel parçaları çalacağız. Eğlence sektörü Deniz ve Demet ile çoşacak.

Soru 2: Deniz Hanım biraz da siz kendinizi anlatır mısınız?

Cevap 2: Kardeşim de bahsetti, müzik ile iç içe yaşayan bir aileyiz. Müziği çok seviyoruz, Demet’i ben zorladım. Babamız da zaten müzisyen. Gerçekten piyasada sırf görselliğini kullanıp ben DJ ‘im diyen o kadar çok insan var ki artık bunlara da oturmaları gerektiğini söyleyeceğiz. Menajerimiz Faruk Orgun ile birlikte çalışıyoruz, Kral Organizasyon bünyesinde. Bize ulaşmak isteyenler oradan ulaşabilir, tekliflere açığız.

Soru 3: Bahsettiğiniz önüne gelen DJ’lik yapanlar kimler? Biraz bahseder misiniz?

Cevap 3: Yani bu işi yapan o kadar insan varki hangi birinden bahsedeyim. Sırf görselliğini kullanan nerede müzik sesi varsa orada olmaya çalışan iki kardeşler var mesela. Ne yaptıklarını bilmeyen bu insanlar var, Avrupa’da bu işin okulu var. DJ’lik o kadar kolay bir meslek değil, hangi parçayı nerede çalmak gerek bilinmesi gerek. Bunun içine dans show ve görsellik katarsan oraya gelen insanlar eğlenir. İsim vermeye gerek görmüyorum, çünkü bir çoğu var öyle. Kırmızı halıda kostümüne biber takıp gezenleri de gördük. Bunlar bakın piyasada artık adları bile okunmuyor. Birisi Tarkan’ın baldızıyım diye geziyor, yani insanlar eğlenmeye para veriyor. Bu konuda biz Deniz ile iddialıyız, hodri meydan diyoruz gelip bizi izlemeye gelsinler.

Soru 4: Deniz kardeşiniz çok iddialı konuştu siz ne diyorsunuz bu konuda?

Cevap 4: İddialı olmamızın alt yapısı sağlam. Kendimize güveniyoruz, bugüne kadar yaptığımız her işte başarılı olduk. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz.

Soru 5: Sinema dediniz de kaç filimde oynadınız?

Cevap 5: Başrolde oynadığım 5 sinema filmi var. Gerilim, korku, komedi gibi filmlerde yer aldım. En keyif aldığım filmlerden biri de kardeşimle oynadığım Eski sevgiliyi unutmanın 10 yolu filmiydi.

Soru 6: Peki dizi de veya sinemada her rolü oynar mısınız? Kurallarınız var mı?

Cevap 6: Ben bugüne kadar hep aykırı karakterler oynadım. Lezbiyen bir kadını oynadım, kötü bir mafya kadınını oynadım. Uç karakterleri oynamayı çok seviyorum. Türkiye’de insanlar çok çekimser kalıyor bu konularda. Sevgilim kızıyor diye öpüşmeyen birçok insan var, yıllar önce Türkan Şoray kurallarını götüren birçok insan var. Ben oyuncuysam en uç karakterleri de oynarım.

Soru 7: Deniz’in dediğine katılıyor musun?

Cevap 7: İyi bir projede güzel bir anlatımla her rolü her projeyi oynarım. Sadece beyaz perde de değil tiyartoda da bence bu olmalı. Oyuncu bütün rolleri iyi yapıp iyi oynayandır.

Soru 8: Beğendiğiniz karakterler var mı?

Cevap 8: Nurgül Yeşilçay, Beren Saat ikilisini çok beğeniyorum. Geçmişe bakınca da Müjde Ar var.

Sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür ediyoruz.