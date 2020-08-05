Akşam Gazetesi'nin haberine göre doktor bir arkadaşını virüs nedeniyle kaybetmenin acısını yaşayan oyuncu, sanal âlemde “Sahillerde, gece kulüplerinde dolaşın arkadaşlar. Kovid -19 bitti kalmadı nasılsa” mesajını yazdı.
- BIST 1.085
- Altın 460,669
- Dolar 7,0243
- Euro 8,3392
- İstanbul 28 °C
- Ankara 32 °C
- Partimde kalmak için kendimi zorluyorum ama olmuyor
- Akşener'den evine dön diyen Bahçeli'ye flaş yanıt
- CHP'li vekil: Demirören'e geçen Milli Piyango'da şaibeler var
- Berrak Tüzünataç arkadaşlarıyla denizde!
- Demet Evgar sorumsuz tatilcilere çattı!
- Iran Zahidan büyük bir patlama meydana geldi.
- BİLİM ADAMLARI, 'SESSİZ DÖNEM' ÇALIŞMASINDA GÜNEŞ'TE AÇIKLANAMAYAN DAVRANIŞLAR GÖRÜYOR
- Pentagon: Deniz tabanlı nükleer seyir füzeleri Rusya'yı caydırmak için gerekli
- Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama!
- Biri edepsiz biri hırsız
- Murat Övüç eylemden kovuldu!
- Tuğba Ekinci'den olay paylaşım!
- Olaylı gecenin kamera görüntüleri ortaya çıktı!
- Malatya'daki depremi bilen isimden ikinci uyarı
- Akşener, Davutoğlu ve Babacan koalisyon görüşmesi mi yaptı?
Demet Evgar sorumsuz tatilcilere çattı!
Oyuncu Demet Evgar, koronavirüs yokmuş gibi tatil yapanlara sinirlendi
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Berrak Tüzünataç arkadaşlarıyla denizde!Berrak Tüzünataç, Leyla Feray ve Hazal Subaşı, önceki gün Çeşme'de denize girerken görüntülendi. Tüzünataç, bikinisinin iplerini bağlarken; frikik vermekten son anda kurtuldu.
Demet Evgar sorumsuz tatilcilere çattı!Oyuncu Demet Evgar, koronavirüs yokmuş gibi tatil yapanlara sinirlendi
Murat Övüç eylemden kovuldu!Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu akşam saatlerinde İstanbul Sözleşmesi için oturma eylemi düzenleyen kadınların arasına girmeye çalışan ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç, iki yıl önce kadınlar hakkında söylediği sözler hatırlatılarak eylemden kovuldu. Ey
Tuğba Ekinci'den olay paylaşım!Tuğba Ekinci’nin yeni şarkısını tanıttığı fotoğraf gündem oldu. Ekinci geçtiğimiz haftalarda Netflix sansürüne destek açıklaması yapmıştı.
VİDEO GALERİ
- 15:56 - Partimde kalmak için kendimi zorluyorum ama olmuyor
- 15:31 - Akşener'den evine dön diyen Bahçeli'ye flaş yanıt
- 15:18 - CHP'li vekil: Demirören'e geçen Milli Piyango'da şaibeler var
- 15:12 - Berrak Tüzünataç arkadaşlarıyla denizde!
- 15:08 - Demet Evgar sorumsuz tatilcilere çattı!
- 01:20 - Iran Zahidan büyük bir patlama meydana geldi.
- 00:39 - BİLİM ADAMLARI, 'SESSİZ DÖNEM' ÇALIŞMASINDA GÜNEŞ'TE AÇIKLANAMAYAN DAVRANIŞLAR GÖRÜYOR
- 00:34 - Pentagon: Deniz tabanlı nükleer seyir füzeleri Rusya'yı caydırmak için gerekli
- 23:54 - Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama!
- 18:21 - Biri edepsiz biri hırsız
- 17:15 - Murat Övüç eylemden kovuldu!
- 17:07 - Tuğba Ekinci'den olay paylaşım!
- 16:53 - Olaylı gecenin kamera görüntüleri ortaya çıktı!
- 16:28 - Malatya'daki depremi bilen isimden ikinci uyarı
- 16:13 - Akşener, Davutoğlu ve Babacan koalisyon görüşmesi mi yaptı?
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim