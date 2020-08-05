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Demet Evgar sorumsuz tatilcilere çattı!

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Demet Evgar sorumsuz tatilcilere çattı!
Oyuncu Demet Evgar, koronavirüs yokmuş gibi tatil yapanlara sinirlendi

Akşam Gazetesi'nin haberine göre doktor bir arkadaşını virüs nedeniyle kaybetmenin acısını yaşayan oyuncu, sanal âlemde “Sahillerde, gece kulüplerinde dolaşın arkadaşlar. Kovid -19 bitti kalmadı nasılsa” mesajını yazdı.

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