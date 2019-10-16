DEMET EVGAR: "BU KARAR ÜLKENİN GELECEĞİNE İHANETTİR"

Yükseköğretim kurumlarında bugüne kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 bölüme, 2020 YKS'de merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesine karar verildi

Söz konusu 14 bölüm ise 'Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Grafik Resimleme ve Baskı, Grafik Tasarım, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Tekstil, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı' olarak sıralandı.

KARARA KAMUOYUNDAN BÜYÜK TEPKİ GELDİ.

Oyuncu Demet Evgar da tepki gösterenler arasında yer aldı. Evgar, “Bu karar ülkenin geleceğine ihanettir” yazan bir görseli paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Evgar, “Her insan bir yetenekle gelir hayata. Ve kimsenin yeteneği bir diğerinden daha az değerli değildir. Her bireyin kendine ait yeteneğiyle parlaması, o insanın yegâne hediyesidir... YÖK' ün, bu kararını tekrar gözden geçirmesini istiyoruz. Bu karar; o dalda yeteneği olmayan öğrenci için de bir kandırmaca olacaktır” ifadelerini kullandı.

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