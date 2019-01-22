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Demet Ece'yi susturdu

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Demet Ece'yi susturdu
Sunucu Ece Erken'e, 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda Demet Akalın'a hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla bir ay önleyici tedbir uygulanmasına karar verildi.

Erken; bir ay boyunca Akalın'a karşı tehdit, hakaret, aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak, iletişim araçlarıyla rahatsız edemeyecek. Akalın'ın avukatı Şeyda Yıldırım'ın dilekçesine göre; Erken, program öncesinde sosyal medyada, 'Bugün delillerle ifşa günü, Demet Akalın'ın gerçek yüzü' diye paylaşımda bulundu. Sonra "Senin foyanı ortaya çıkaracağım, herkes gerçek yüzünü görecek" diyerek saldırılarına devam etti.

Avukat Yıldırım, Erken'in, Akalın'ı kamuoyu önünde tehdit edip ailesine, kişiliğine, onuruna ve şöhretine ağır saldırılarda bulunması nedeniyle Akalın hakkında korunma kararı verilmesini istedi.Mahkeme, avukatın talebini kabul etti. Erken, bu karara itiraz etti ancak itirazı reddedildi.

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