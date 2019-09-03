DEMET AKBAĞ, EŞİNDEN KALAN EĞLENCE MEKANINI SATIYOR!

Demet Akbağ’ın film yapımcısı, 20 yıllık eşi Zafer Çika geçtiğimiz Mart ayında trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümünden sonra zor günler yaşayan Akbağ, eşinden kalan eğlence mekanını satma kararı aldı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Zor günler yaşayan Demet Akbağ eşinin sahip olduğu Çeşme Alaçatı’daki eğlence mekanının hisselerini satışa çıkardı. 37 yıllık tiyatro ve sinema oyuncusu olan Demet Akbağ’ın benim işim oyunculuk işletmecilikten anlamam dediği ve bu yüzden hisselerini devretmek istediği öğrenildi.

emet Akbağ’ın vefat eden eşinin işlettiği mekanı satışa çıkarmasını duyanlar "O mekanda, Demet Akbağ ve Zafer Çika’nın çok anısı vardı. Anıları gözünün önüne gelmesin kendisini daha iyi hissetsin diye satıyor olmalı" yorumunda bulundular.