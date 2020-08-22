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Demet Akalın'nın doğalgaz paylaşımı olay oldu!

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Demet Akalın'nın doğalgaz paylaşımı olay oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğu müjdesini vermesinin ardından Demet Akalın'dan "Hayırlı olsun kaç sene yetiyor?" tepkisi geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp rezerv bulduk" dedi. 

Açıklamanın ardından şarkıcı Demet Akalın'ın paylaşımı olay oldu. 

Demet Akalın'ın "Hayırlı olsun kaç sene yetiyor?" paylaşımı olay oldu. dedi.

Oyuncu Hasan Kaçan ise "Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Sonsuz şükürler olsun" diyerek mutluluğunu paylaştı.Şarkıcı Tuğba Ekinci ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşarak "Helal" notunu düştü.

 

Metin Şentürk de müjdeden sonra duygularını paylaştı ve "Türkiyemiz tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Rabbim devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun" dedi.

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