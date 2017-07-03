  • BIST 100.584
  • Altın 140,517
  • Dolar 3,5404
  • Euro 4,0256
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAUludere'de çatışma: 1 korucu şehit, 3 korucu yaralı

Demet Akalın'ın "Suriyeliler" tweeti ortalığı karıştırdı!

»
Demet Akalın'ın "Suriyeliler" tweeti ortalığı karıştırdı!
Şarkıcı Demet Akalın, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istedi. Demet Akalın'a benzer bir durum yaşasa ne yapacağı da soruldu.

Milliyet'te yer alan habere göre Demet Akalın, Twitter'da açılan #SuriyelilerEvineDönsün başlıklı hashtag'e destek vererek, "Kesinlikle sonuna kadar katılıyorum! Hırsızlık, gasp, bıçaklama haberlerinden bıktık" mesajını yazdı.

Şarkıcıya bu paylaşımı nedeniyle destek verenler olsa da büyük tepkiler vardı. Birçok kullanıcı, Demet Akalın'ı topa tutarak kendisinden savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmış bu insanlarla empati yapmasını istedi.

Ünlü popçuya, "benzer bir durum yaşasa ne yapacağı"da soruldu.
fft16_mf9422299.jpeg
Türkiye'de bulunan 2 milyon 957 bin 454 Suriyelinin 600 bini İstanbul'da yaşıyor.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cem Yılmaz’ın hayranına yanıtı olay oldu01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:41
  • Neslihan Atagül Fahriye Evcen'in düğününe katılmadı01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:59
  • GÖNEN KARDEŞLER BAKIRKÖY GECELERİNDE30 Haziran 2017 Cuma 17:36
  • Tuba Büyüküstün'ün sevgilisine 15 yıl istendi!30 Haziran 2017 Cuma 14:52
  • Didem Soydan'ın sosyal medyayı yıkan ayna fotoğrafı!30 Haziran 2017 Cuma 12:16
  • Çağla Şıkel'i çıldırtan 'iğrençsiniz' yorumuna cevap!30 Haziran 2017 Cuma 11:57
  • Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in düğününden kareler30 Haziran 2017 Cuma 10:31
  • Ağa’nın tatili zehir oldu27 Haziran 2017 Salı 10:02
  • Eski sevgili sinir etti!26 Haziran 2017 Pazartesi 13:18
  • Otoparkta Demet Akalın isyanı çıktı!25 Haziran 2017 Pazar 12:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim