Demet Akalın'ın "Suriyeliler" tweeti ortalığı karıştırdı!

Şarkıcı Demet Akalın, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istedi. Demet Akalın'a benzer bir durum yaşasa ne yapacağı da soruldu.

Milliyet'te yer alan habere göre Demet Akalın, Twitter'da açılan #SuriyelilerEvineDönsün başlıklı hashtag'e destek vererek, "Kesinlikle sonuna kadar katılıyorum! Hırsızlık, gasp, bıçaklama haberlerinden bıktık" mesajını yazdı.



Şarkıcıya bu paylaşımı nedeniyle destek verenler olsa da büyük tepkiler vardı. Birçok kullanıcı, Demet Akalın'ı topa tutarak kendisinden savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmış bu insanlarla empati yapmasını istedi.



Ünlü popçuya, "benzer bir durum yaşasa ne yapacağı"da soruldu.



Türkiye'de bulunan 2 milyon 957 bin 454 Suriyelinin 600 bini İstanbul'da yaşıyor.