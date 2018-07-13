Demet Akalın'ın eşine haciz şoku!

Şarkıcı Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt ve ailesine ait şirketler hacizlerle boğuşuyor.

Şarkıcı Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt ve ailesine ait şirketler hacizlerle boğuşuyor. Kurt Ailesi’nin sahip olduğu Martaş Lojistik’e bağlı TIR’lara haciz konuldu. Yaşadığı mali darboğazı aşamayan şirkete yük veren çok sayıda büyük firma ise Martaş ile yollarını ayırdı.

Bankalara 100 milyon lira civarı borcu bulunduğu öğrenilen Martaş adına açıklama yapan şirket avukatı ise "Sıralı bir şekilde şirketin bütün mal varlıgı ile borçların tamamı kapatılacaktır" açıklaması yaptı. Şirketin yaşadığı mali darboğazın gerisinde ise, zorlu piyasa koşulları, yoğun rekabet ve yönetimsel hataların olduğu kaydediliyor.

Temeli 1980’li yılların ortasında Mersin’de atılan Martaş Lojistik, Türkiye’nin önemli taşımacılık firmaları arasında yer alıyordu. Akalın’ın kayınpederi Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt’a ait.

TIR ŞOFÖRLERİ DE DAVA AÇTI

Şirket bir süredir mali sıkıntılar ile boğuşuyor. Martaş Uluslararası Taş. İnş. şirketi ve bağlı şirketlere yönelik çok sayıda haciz kararı bulunuyor. Haciz kararlarından biri bölümü, şirketin çalışanlarına, bir bölümünü ise alacaklı şirketler ve bankalara ait görünüyor.

ONLARCA HACİZ KARARI

Edinilen belgelere göre, Martaş’a kayıtlı çok sayıda araca haciz konuldu. Alacaklı konumda olan akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri 5.5 milyon liralık alacağı için, Martaş Nakliyat Turizm İnşaat, Martaş Uluslararası Taşımacılık şirketi ve Ozan Kurt’a ait Ekopet Taşımacılık şirketine yönelik haciz kararı aldırdı.

1980'li yıllarda kurulan Martaş, lojistik sektörünün önde gelen şirketlerinden biri konumundaydı. Martaş'ın kurucusu Abdi Kurt ve Reşit Kurt; 4-5 yıl önce yollarını ayırdı.

GAYRİMENKULLER ÜZERİNDE DE HACİZ

Martaş ve bağlı şirketlerin araçları yanı sıra gruba ait gayrimenkuller üzerinde de çok sayıda icra kararı bulunuyor. Söz konusu haciz yazılarından biri de, 905 bin liralık alacaklı konumda olan bir bankaya ait.

İSTASYONLARI DA KAPALI

Martaş’ın yaşadığı mali sıkıntının, Ozan Kurt’a ait akaryakıt şirketini de etkilediği öğrenildi. Ozan’ın Ekopet Taşımacılık şirketine ait istasyonların da bir süredir kapalı olduğu anlaşıldı.