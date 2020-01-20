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Demet Akalın'ın albüm yapmasını engelleyen şarkıcı kim?

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Demet Akalın'ın albüm yapmasını engelleyen şarkıcı kim?
Demet Akalın'ın katıldığı bir programda isim vermeden paylaştığı olayın kahramanı ortaya çıktı. Akalın'ın albüm yapmasına engel olan İzmirli şarkıcının Pınar Aylin olduğu iddia edildi.

Demet Akalın katıldığı "Acı Gerçekler" isimli Youtube programında ilginç bir itirafta bulundu. Şarkıcı, piyasaya yeni adım attığı dönemlerde İzmirli olduğunu söylediği bir kadın şarkıcının kendisinin önünü kestiğini ve albüm çıkarmasına mani olduğunu açıkladı. Demet Akalın her ne kadar isim vermeden bu konuyu anlatsa da o isim ortaya çıktı. Kanal D'de yayınlanan magazin programı '2. Sayfa'da o ismin şarkılarıyla bir döneme damga vuran Pınar Aylin olduğu iddia edildi.

 

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Pınar Aylin bir dönemin en popüler pop yıldızlarından biriydi. Daha sonra müziğe ara veren şarkıcı 12 yıl sonra geçtiğimiz yaz Serdar Ortaç imzalı bir şarkıyla yeniden müziğe dönüş yapmıştı.

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