Demet Akalın'ın albüm kapağında büyük hata!

Sosyal medya mesajlarında yaptığı imla hatalarıyla dikkati çeken şarkıcı Demet Akalın'ın yeni çıkan 'Canıma da Değsin' single'ının kapağında da imla hatası olması şaşkınlık yarattı.

Yeni şarkısı 'Canıma da Değsin'in müjdesini instagram hesabından veren Demet Akalın, single'ın kapak fotoğrafını paylaşınca sosyal medya karıştı. Nitekim single'ın kapak yazısındaki imla hatası (ayrı olması gereken -de birleşik) dikkatlerden kaçmadı. "BARİ SINGLE KAPAĞINDA DÜZGÜN YAZ" Akalın'ın bir takipçisi, ünlü şarkıcının paylaşımına, "Bari single kapağında -de'yi ayrı yazsaydın. Cidden diyecek bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü popçudan bu eleştiriye cevap gecikmedi: Ay evet yanlış bu, düzelttik. Yanlışlığın düzeltilmesinin ardından Demey Akalın, yeni kapağı instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.