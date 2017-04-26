Demet Akalın önceki gün hem 45. yaş gününü hem de 5. evlilik yıl dönümünü kutladı. Kutlama sırasında eşi Okan Kurt ile basın mensuplarının karşısına geçen Demet Akalın kameralar önünde bir söz verdi. Hira isminde bir kız çocukları bulunan Demet Akalın-Okan Kurt çiftinden Okan Kurt'un ikinci çocuğu istediği ama Demet Akalın'ın istemediği biliniyordu. Muhabirler konuyu ikinci çocuğa getirince Demet Akalın, Okan Kurt'a dönerek kameraların önünde "Ev aldık borcu bitsin söz. İkinci çocuğu yapalım" dedi.
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Demet Akalın'dan 'ikinci çocuk' sözü!
Demet Akalın doğum günü partisinde kameraların önünde eşi Okan Kurt'a ikinci çocuk için söz verdi.
Etiketler: Demet Akalın, Okan Kurt
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