Demet Akalın'dan 'ikinci çocuk' sözü!

Demet Akalın önceki gün hem 45. yaş gününü hem de 5. evlilik yıl dönümünü kutladı.

Bu kez Okan Kurt muhabirlere "duydunuz değil mi?" diye sordu. Demet Akalın, "5 sene sonra daha 5 yıl borç ödeyeceğiz" deyince Okan Kurt "Ben o borcu kapatırım hemen" dedi ve kahkahalar havalarda uçuştu.