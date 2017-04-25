  • BIST 93.738
  • Altın 146,674
  • Dolar 3,5960
  • Euro 3,9176
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKonut satışında mart ayı rekoru

Demet Akalın'dan 'ikinci çocuk' sözü!

»
Demet Akalın'dan 'ikinci çocuk' sözü!
Demet Akalın doğum günü partisinde kameraların önünde eşi Okan Kurt'a ikinci çocuk için söz verdi.

  • Demet Akalın önceki gün hem 45. yaş gününü hem de 5. evlilik yıl dönümünü kutladı.

  • Kutlama sırasında eşi Okan Kurt ile basın mensuplarının karşısına geçen Demet Akalın kameralar önünde bir söz verdi.

  •  

  • Hira isminde bir kız çocukları bulunan Demet Akalın-Okan Kurt çiftinden Okan Kurt'un ikinci çocuğu istediği ama Demet Akalın'ın istemediği biliniyordu.

  • Muhabirler konuyu ikinci çocuğa getirince Demet Akalın, Okan Kurt'a dönerek kameraların önünde "Ev aldık borcu bitsin söz. İkinci çocuğu yapalım" dedi.

  • Bu kez Okan Kurt muhabirlere "duydunuz değil mi?" diye sordu. Demet Akalın, "5 sene sonra daha 5 yıl borç ödeyeceğiz" deyince Okan Kurt "Ben o borcu kapatırım hemen" dedi ve kahkahalar havalarda uçuştu.
Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beren Saat hangi dizide rol alacak?25 Nisan 2017 Salı 14:27
  • Demet Akalın'a doğum günü partisi25 Nisan 2017 Salı 14:18
  • Tarkan'dan dudak uçuklatan kira!25 Nisan 2017 Salı 14:11
  • Ece Erken'den 'Dolandırıldım' isyanı!..25 Nisan 2017 Salı 14:05
  • Justin'in eski sevgilisi çıplak poz verdi25 Nisan 2017 Salı 13:18
  • Kim Kardashian Tatilde25 Nisan 2017 Salı 13:04
  • Deniz Akkaya'nın 21 bin liralık yatak pozu25 Nisan 2017 Salı 12:42
  • Demet Şener - İbrahim Kutluay cephesinde yeni iddialar!25 Nisan 2017 Salı 12:37
  • Lara Su Özsoy'dan Emre Altuğ açıklaması25 Nisan 2017 Salı 12:29
  • Aynur Aydın'dan Seren Serengil'e şok çıkış!25 Nisan 2017 Salı 12:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim