Demet Akalın'dan Hülya Avşar'a gönderme

Şarkıcı Demet Akalın kendisinden şarkı almayan Hülya Avşar'a 'Zararın çok büyük Hülya, pişman olacaksın' dedi.

5. Altın Mikrofon Ödül Töreni'nde sahneye çıkan Demet Akalın çıkışta acıkınca ailece soluğu Etiler'de bir retorantta aldı.

Geçtiğimiz günlerde “Hülya Avşar için bir parça satın aldığını ve kendisini baştan yaratacağını” söylemesine alındığı için şarkıdan vazgeçtiği konuşulan Avşar Kızı'nın Rafet El Roman ile düet yapması sorulan popçu “Hadi gel bu şarkıya yapalım dedim. 'Ya istemiyorum ben' dedi. Amma büyüttünüz bu olayı. İnşallah güzel bir şey yapmışlardır. Şarkı bana kaldı. Zararın çok Hülyacığım ben sana söyleyeceğim daha sonra canım benim” dedi.