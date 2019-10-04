DEMET AKALIN'DAN HADİSE'YE ŞOK EDEN SÖZLER!

Demet Akalın ve Hadise arasındaki 'Mekanın sahibi' polemiği şiddetlendi.

"Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor" diyen Demet Akalın'a Hadise’den yanıt gecikmemişti. Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre Instagram’da 10 milyon takipçiye ulaşan Hadise mutluluğunu çıktığı bir konserde şu sözlerle paylaştı: “Senin 10 milyon takipçin yok ki. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?” Hadise’nin bu sözleri 8.4 milyon takipçisi olan Demet Akalın için söylediği iddia edildi.. Daha önce de sık sık şu an barıştığı Hande Yener için polek yaratacak sözler sarfeden Demet Akalın, bu kez yine Hadise’yi hedef aldı.Muhabirlere konuşan Akalın'dan şok eden şu yanıt geldi: "Ay yazık Hadise'yi bir uyarın. Yazık ona günah... Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırdım onu milyoncuk bile değil valla. Üzülüyorum; kocası da yok, milyoncukları da yok..."