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Demet Akalın'dan Eleştiri

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Demet Akalın'dan Eleştiri
Kıbrıs’ta sahneye çıkan Demet Akalın, “Lafım popçulara değil ama birkaç hatun çok kötü giyiniyor. Görünce midem bulanıyor” dedi.

Geçen ay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen Demet Akalın, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Hotel'de sahneye çıktı.

Akalın'a; Hadise'nin, sahne kıyafetlerini eleştirenler için söylediği "Edepsizlik sizin kafanızda!" sözü soruldu. Ünlü şarkıcı, şöyle konuştu: "Zamanında ben de giydim mayo ve açık şeyler. Bir şey demem hoş olmaz. Hayatına biri girince o minileri giymek zor. Popçular değil ama birkaç hatun kötü giyiniyor. Dekolte değil, pornografik yani! Gördüğümde midem bulanıyor."

Sanat camiasında herkesin birbirinin kuyusunu kazdığını söyleyen Akalın, "Hülya Avşar'ın söylediği gibi, sanatçıdan dost olmuyor" dedi.

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