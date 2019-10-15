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DEMET AKALIN'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ŞAŞIRTAN HAREKET!

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DEMET AKALIN'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ŞAŞIRTAN HAREKET!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'ı arayarak tebrik etmişti. Erdoğan'ın aradığı esnada telefonunu evde bırakıp markete gittiğini söyleyen Akalın, bu olaya Erdoğan bile şaşırdı" dedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve geçiş ücretinin 256 TL olduğu İstanbul-İzmir otoyolundan geçti. Şarkıcı, yoldan bir fotoğraf paylaşarak çok beğendiğini söyleyince Erdoğan arayarak teşekkür etmişti. Bugün Gel Konuşalım programına konuk olan Demet Akalın, Erdoğan ile konuşmasının detaylarını anlattı.

"ALIŞVERİŞE GİTMEME ERDOĞAN BİLE ŞAŞIRDI"

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım isimli programa konuk olan Demet Akalın, telefonla uğraşırken dışarıdaki hayatın unutulduğundan bahsederken şunları anlattı: "Telefondan sana saydıran kişi dışarıda seni gördüğünde sarılıp fotoğrafını çektiriyor. Bu sefer buraya (telefona) gerçekten çok takılmamak lazım diyorsun. Ben telefonumu şarjda bırakıp alışverişe gittim. Eve bir geldim Okan 'Cumhurbaşkanı seni arıyor' dedi. Allah dedim. Adam (Cumhurbaşkanı) bana ne dedi biliyor musunuz? 'İnanamıyorum alışverişi siz mi yapıyorsunuz?' dedi. Ben de 'Evet' dedim. 'Telefonunuzu bırakmışsınız' dedi. Adamcağız bile telefonumu evde bırakmama şaşırdı yani. Yol için tebrik telefonu açmıştı. Bizde Çeşme'deyiz ve ben her zaman evin alışverişini kendim yapıyorum. Sizlerde çocuklarınıza bunu öğretin"

Bütün işler bitti bir tek Demet Akalın kaldı. Cumhurbaşkanı, otaban yapımını öven Akalın’ı araması ayrı bir olay, ünlü popçunun Cumhurbaşkanı’nı her fırsaatta reklam aracı olarak kullanması ise bambaşka bir olay. Bir de apayrı bir konu var bu olayda. Akalın anlatımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sık sık adam diye hitap etmesi oldukça şaşırtıcıydı. Herhalde bu konuyu da özür dileyerek yeni bir reklam aracı olarak kullanır diye düşünüyoruz..

NE OLMUŞTU?

Demet Akalın, İstanbul-İzmir otoyolundan geçerken "2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para." demişti. Recep Tayyip Erdoğan ise Demet Akalın'ı arayarak paylaşımında dolayı teşekkür etmişti Her anını Instagram hesabından paylaşan Akalın, bu haberi paylaşırken de "3 gün üst üste rüyamda gördüm cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" demişti.

 

 

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