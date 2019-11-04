  • BIST 99.952
  • Altın 276,683
  • Dolar 5,6947
  • Euro 6,3565
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAHÜRRİYET’TE BÜYÜK DEPREM!

DEMET AKALIN VE OKAN KURT’TAN SEKİZİNCİ YIL KUTLAMASI!

»
DEMET AKALIN VE OKAN KURT’TAN SEKİZİNCİ YIL KUTLAMASI!
Şarkıcı Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt, dün akşam yakın arkadaşlarının da katılımıyla birlikteliklerinin sekizinci yılını kutladı.

Yedi yıl önce Okan Kurt ile evlenen ve 2014 yılında Hira’yı kucağına alan Demet Akalın, 2018 yılının Eylül ayında evliliğini sonlandırmıştı. Kocasının işlerindeki kriz yüzünden evine haciz gelen ve yaşadığı bu kötü sürecin ardından boşanma kararı alan Demet Akalın altı yıllık evliliğini bitirmişti. Bu kararın ardından sadece iki ay sonra Demet Akalın ve Okan Kurt birlikte çıktıkları Paris tatilinden barışarak dönmüştü.

“OKAN’LA TEKRAR EVLİLİK OLMAZ”

Şarkıcı Demet Akalın son olarak geçen ay katıldığı bir magazin programında eski eşi Okan Kurt’la yeniden bir araya gelme sürecinden bahsetmiş ve yeniden evlilik olmayacağını söylemişti. Akalın yaşadıklarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Okan’la tekrar evlilik olmaz, böyle güzel. İstemiyorum hiçbir şey. Okan böyle şeyleri sormuyor, umuru bile değil. Ben kavga dövüş falan sevmem. Kocamın birisiyle kırıttığı falan kulağıma gelmedi. Bizimki sevgisizlikten bir boşanma değildi zaten. Ben bir de hayatta barışmazdım zaten. Bir iki gezdim, kafam rahattı. Bize şimdi yeni yatak yapıldı. Hira, ben ve Okan beraber yatıyoruz. Onlar beraber takılıyor ben odama çıkıyorum. 8-9 aydır tek başıma yatıyorum yani.”

SEKİZİNCİ YIL KUTLAMASI

Demet Akalın her ne kadar biten evliliğiyle ilgili olarak bu açıklamayı yapmış olsa da eski çift dün akşam arkadaşlarıyla bir araya geldikleri mekanda sekizinci yıllarını kutladı. Bol şarkılı ve danslı kutlama gecesinden paylaşımlarda bulunan çift böylelikle ‘Birliktelik kutlaması’ yaparak bir ilke imza attı. Okan Kurt geceye dair şu paylaşımda bulundu:

okan-kurt-ic.jpg

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MTV AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!04 Kasım 2019 Pazartesi 10:33
  • KAPADOKYA İÇİN İPTAL DAVASI!04 Kasım 2019 Pazartesi 10:08
  • MARDİN KIZILTEPE BELEDİYESİ’NE KAYYUM ATANDI!04 Kasım 2019 Pazartesi 09:56
  • CESUR MODEL KATİE PRİCE İNGİLTERE SOKAKLARINDA SÜTYENSİZ GEZDİ!02 Kasım 2019 Cumartesi 11:12
  • ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!02 Kasım 2019 Cumartesi 11:01
  • CAN YAMAN'DAN HÜLYA AVŞAR'A YANIT!02 Kasım 2019 Cumartesi 10:39
  • MELANİE GRİFFİTH GENÇLERE TAŞ ÇIKARIYOR!02 Kasım 2019 Cumartesi 10:28
  • DİDEM SOYDAN’IN HALLOWEEN POZU!02 Kasım 2019 Cumartesi 10:18
  • MESUT ÖZİL VE AMİNE GÜLŞE ÇİFTİ DE CADILAR BAYRAMI’NI KUTLADI!02 Kasım 2019 Cumartesi 10:04
  • HALUK LEVENT YİNE ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ!02 Kasım 2019 Cumartesi 09:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim